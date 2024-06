Pepe Luis Vázquez ha indicado que con las declaraciones del PP sobre el caso de Begoña Gómez estamos viendo "el ojo por ojo", destacando que cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición "no solo cargaba las tintas contra el Gobierno de Rajoy mediante la corrupción", también llegó a la Moncloa "a lomos de una moción de censura".

De esta forma, ante un posible "indicio de corrupción", el PP está intentando "arrojar dudas sobre el presidente del Gobierno" y hacer campaña sobre el caso de Begoña Gómez.

El periodista ha destacado que, aunque él cree que "no es decoroso" lo que hemos conocido sobre la actividad laboral de Begoña Gómez en los últimos años, no considera que "sea delito". Sin embargo, ha confesado que cree que "no estaría de más" que el presidente del Gobierno diese explicaciones sobre este asunto.