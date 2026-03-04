Pedro Vallín, sobre Feijóo: "No puede ser la correa de transmisión de una amenaza lanzada por una potencia extranjera fuera del derecho"

El periodista Pedro Vallín reacciona a la posición del líder del PP, que considera que España tiene que "situarse junto a los aliados", pidiendo a Trump que "no confunda al Gobierno con los 50 millones que vivimos en España". En el vídeo, los detalles.

Alberto Núñez Feijóo vuelve a situarse en contra de Pedro Sánchez con respecto al conflicto de Oriente Medio. Mientras que el presidente del Gobierno se ha posicionado claramente contra EEUU, con un "no a la guerra", el líder del PP y de la oposición le acusa de actuar "contra la seguridad de España" por intereses electorales.

Feijóo considera que España tiene que "situarse junto a los aliados" en su posición respecto al conflicto en Oriente Próximo, pidiendo a Trump que "no confunda al Gobierno con los 50 millones que vivimos en España". Una reacción que no entiende el periodista Pedro Vallín y así lo expresa en Al Rojo Vivo.

"Creo que la acusación de 'estar solos' es la acusación de ser el primero. Ya ocurrió con Gaza y con Groenlandia. Y que es la posición del Gobierno español en política internacional pone en fila, detrás de él, a Europa occidental, a las grandes potencias europeas".

Porque no se trata, añade el periodista, de elegir entre dos males, "sino de militar en el derecho internacional y en un mundo basado en reglas, que es lo que Donald Trump está haciendo saltar por los aires".

Por tanto, critica la respuesta del líder de la oposición, "que sospecho que no tiene grandes asesores en materia internacional porque está otra vez en fuera de juego". "Un líder de la oposición no puede decir que 'nos vamos a arrepentir' porque un líder de la oposición no puede ser la correa de transmisión de una amenaza emitida por una potencia extranjera desde fuera del derecho y utilizando un matonismo que ya le conocemos a Donald Trump", remata Vallín.

