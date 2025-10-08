en al rojo vivo
Pedro Vallín atribuye el fallo en el cribado de cáncer a "un cambio de modelo sanitario andaluz", no a un error
El periodista y escritor se ha mostrado pesimista sobre el caso, advirtiendo que probablemente no se trate de un simple error o negligencia puntual, sino de un problema estructural del sistema sanitario andaluz.
En Al Rojo Vivo, el escritor y periodista Pedro Vallín ha analizado el fallo en el cribado de cáncer de mama y lo ha alificado como "una catástrofe en términos humanos". Vallín se ha mostrado pesimista sobre el caso, advirtiendo que probablemente no se trate de un simple error o negligencia puntual, sino de un problema estructural del sistema sanitario andaluz.
"No es un fallo aislado. Esto forma parte de un modelo: los atascos en la atención primaria y los retrasos en las listas de espera desbordan la sanidad pública, mientras benefician a las aseguradoras privadas y a la sanidad privada", explicó Vallín.
Además, el periodista advirtió que este trágico caso —cuyas consecuencias podrían costar vidas— representa "solo la punta del iceberg".
