Pedro Vallín analiza las amenazas de EEUU a Irán: "Trump se va encontrando cada vez más solo y está tensando la estructura de poder en la Casa Blanca"

En Al Rojo Vivo, el periodista analiza las amenazas de Trump y el ultimátum que vence hoy: "Veremos hasta dónde llega y con quién cuenta". Advierte que su aparente optimismo puede tornarse en "ira descontrolada" en cuestión de horas.

Teherán ha sido atacada este martes en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según ha informado la Media Luna Roja iraní y han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en medio del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo.

El Ejército israelí ha lanzado además una advertencia a la población iraní a través de su cuenta en X en farsi, en la que pide evitar el uso del tren y no acercarse a infraestructuras ferroviarias hasta las 21:00 horas de hoy, al considerar que hacerlo pondría en riesgo sus vidas.

Al respecto, el periodista Pedro Vallín ha señalado: "Vamos a ver hasta dónde se atreve, hasta dónde llega y con quién cuenta". Y ha añadido: "Escuchando ahora a Donald Trump hablar de las negociaciones, parece optimista sobre cómo marchan. Pero ya sabemos que esto es pura ciclotimia y que en las próximas horas puede convertirse en ira descontrolada".

También ha aclarado: "De momento, el Reino Unido ya le ha dicho que no permitirá el uso de sus bases para bombardear infraestructuras civiles, al considerarlo un crimen de guerra. Creo que se está quedando cada vez más solo y no solo está tensando la relación con sus aliados, sino también la propia estructura de poder en la Casa Blanca. Veremos hasta dónde está dispuesto el Pentágono a acompañar estas amenazas de Donald Trump".

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