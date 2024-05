Pedro Sánchez no tiene "ninguna duda" de que la oposición le citará para declarar en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. "Van a por todas", sostiene el presidente del Gobierno en Al Rojo Vivo, donde denuncia un intento de deshumanizarle por parte del Partido Popular.

"El PP quiso ganar las elecciones el 23J al grito de 'vamos a derogar el sanchismo, vamos a deshumanizar a esta persona, vamos a convertirla en el enemigo público número uno de España'", sostiene Sánchez, que afirma que, como "no lo lograron", "lo que van a hacer es ir en lo político y en lo personal hacia el secretario general del PSOE".

"Esto es lo que están haciendo y lo que van a continuar haciendo, con el calor y el aplauso de todos aquellos que les ríen las gracias a los responsables políticos que dicen que 'me gusta la fruta'. ¿Y luego hablamos de violencia política?", asevera el jefe del Ejecutivo, aludiendo así a las palabras que Isabel Díaz Ayuso convirtió en un lema tras insultarle en el Congreso.

"Hay una asimetría total en lo que dicen unos y hacemos otros", agrega Sánchez, para quien "la violencia política es decir que 'me gusta la fruta', que la gente se ría y que los medios de comunicación lo aplaudan" o ver que "durante meses y meses" se "asedia la sede central del PSOE" y "se ataca" y "agrede" a sus militantes. "Ninguno de esos medios de comunicación, ya no digo los tabloides digitales, de la derecha, rechazan ese tipo de conductas", reprocha.

"Lo mínimo que van a hacer es eso: desde luego que van a llamar a mi mujer, me van a llamar a mí y van a intentar hacer cualquier cosa para desanimarme en lo político y en lo personal", augura Sánchez, que no obstante advierte: "A mí no me van a quebrar".

Sánchez afirma que "Ayuso tiene un problema"

Por otra parte, Sánchez se muestra asimismo convencido de que hay en marcha una "operación política" para acabar con el Fiscal General del Estado. A su juicio, "se está buscando hacer mucho ruido para no hablar de lo importante y lo importante es que la señora Ayuso tiene un problema" por el presunto fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador.

"Ese problema deriva de unas situaciones y de una conducta que le ha llevado a su pareja a tener que incluso aceptar cosas que hubieran llevado a cualquier responsable político a la dimisión", asevera Sánchez, que afea que "ni ella dimite ni tampoco exigen su dimisión los principales responsables del PP".

En este sentido, el presidente hace hincapié en la diferente forma en que actúan unos y otros partidos y líderes políticos ante la corrupción. "Nosotros cuando sufrimos este 'caso Koldo', lo que hicimos fue actuar inmediatamente: comisión de investigación en las Cortes Generales, asunción de responsabilidades políticas y máxima colaboración con la justicia", reivindica. Una respuesta que contrapone a la de los 'populares' ante el caso de la pareja de Ayuso.

"¿Qué está haciendo el PP ante el caso Ayuso y el de su pareja? Señalar a la Fiscalía, señalar a los jueces que investigan este caso, también a la Agencia Tributaria, poner en marcha su máquina del fango para hablar de otra cosa que no sea esto y llevar al Fiscal General del Estado a la situación inédita de tener la Fiscalía que comunicar para aclarar una desinformación que partía del propio entorno de la señora Ayuso", denuncia.