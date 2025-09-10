Pedro Rodríguez, sobre la OTAN: "Que Putin no la respete no es novedad; lo grave ahora es que quien no cree en ella es el presidente de EEUU"

Polonia ha derribado varios drones rusos tras la incursión de Moscú en su espacio aéreo y elevó al máximo la alerta militar. Tusk ha pedido activar el artículo 4 de la OTAN, mientras Rutte ha advertido que defenderán "cada centímetro de territorio".

Polonia ha activado sus defensas aéreas, integradas en la OTAN, para derribar drones que penetraron su espacio tras un ataque ruso contra Ucrania que esta vez cruzó la frontera polaca. Según el primer ministro Donald Tusk, un total de 19 drones irrumpieron en el territorio, de los cuales al menos tres fueron derribados, aunque la cifra aún no es definitiva.

Las Fuerzas Armadas de Polonia elevaron al máximo su nivel de alerta y el primer ministro, Donald Tusk, pidió a la OTAN la activación del artículo 4 del Tratado Atlántico.

La respuesta no tardó en llegar. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha lanzado un mensaje directo a Moscú: la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio· y no permitirá que se repita un incidente de este tipo.

En Al Rojo Vivo, el analista Pedro Rodríguez ha resumido así la gravedad del momento: "Que Putin no respete a la OTAN no es novedad; lo grave ahora es que quien no cree en ella es el presidente de EEUU".