Una de las citas más importantes de Alemania, el Oktoberfest de Múnich, permaneció cerrada durante varias horas este miércoles tras la emisión de una "alerta de explosivos verificada", según explicó el alcalde de la ciudad, Dieter Reiter.

La Policía sospecha que la amenaza podría estar relacionada con un incendio ocurrido a primera hora de la mañana en una vivienda del barrio de Lerchenau. Al lugar acudió un amplio despliegue policial y en la vivienda se encontraron artefactos explosivos. Además, cerca del incendio, en el lago Lerchenauer See, fue hallada una persona gravemente herida que posteriormente falleció. Todo apunta a que se trató de una disputa familiar.

Sobre el suceso, el profesior en Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha comentado: "Creo que esto encaja en un año marcado por amenazas, sabotajes, drones y cables cortados. Cada vez se nos pone a prueba más, y la tensión se acumula. Aunque esto sea una disputa familiar, las autoridades se ven obligadas a tomar medidas extremas, como cerrar el aeropuerto de un país o desalojar el Oktoberfest".

