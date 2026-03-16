Pedro Rodríguez advierte: "Donald Trump está cosechando todo lo que ha hecho"

En el mundo de Donald Trump, advierte Rodríguez, que se entrelazan corrupción, sectarismo e incompetencia está alcanzando su crisis: "Siempre ha considerado que la OTAN era como 'The Sopranos', que tú pagabas para obtener protección a cambio. Y todo este abuso… está destruido".

El Gobierno alemán ha cerrado filas frente a la presión de Donald Trump. Su portavoz, Stefan Kornelius, ha rechazado de plano la pretensión de implicar a la OTAN en una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el mercado mundial del petróleo.

"La OTAN es una alianza para la defensa del territorio" de sus miembros y, en la situación actual, "no existe el mandato para desplegar a la OTAN", afirmó Kornelius en rueda de prensa. Y reforzó el mensaje con una línea aún más clara: "Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN".

La respuesta llega después de que Trump advirtiera, en declaraciones al Financial Times, de que la Alianza Atlántica se enfrenta a un futuro "muy malo" si no contribuye a reabrir el estrecho de Ormuz. Un paso estratégico cuyo cierre de facto por parte de Irán ha disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares el barril.

En la misma línea, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, descartó cualquier implicación militar: Alemania no ofrecerá "ninguna participación militar", aunque sí está dispuesta a "garantizar, por la vía diplomática, la seguridad del tránsito por el estrecho de Ormuz". "Esta guerra empezó sin ninguna consulta previa", subrayó.

No se trata de una excepción. Italia, Australia, Japón, Alemania, Reino Unido y España han dicho no. Una negativa en cadena que deja al descubierto el desgaste de las alianzas tradicionales.

El análisis del experto Pedro Rodríguez en Al Rojo vivo ha sido tajante: "Trump está cosechando lo que sembró". Y desarrolla: "Él ha prescindido de los aliados que durante la Guerra Fría fueron la gran ventaja comparativa que tuvo Estados Unidos en su confrontación con la Unión Soviética. Y ahora lo que vemos es cómo su concepción de la OTAN también está viniendo a morderle en sus planes de expandir la guerra en Irak. ¿Por qué? Porque Donald Trump siempre ha considerado que la OTAN era como 'The Sopranos', que tú pagabas para obtener protección a cambio. Y todo este abuso de una relación construida desde los cimientos de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial está destruida".

En el mundo de Trump, sostiene Rodríguez, se mezclan corrupción, sectarismo e incompetencia. Y esa combinación está alcanzando su punto máximo en esta crisis.

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