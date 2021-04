El director de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras no ha podido evitar en el tramo final de la entrevista a Ángel Gabilondo preguntarle por el paso atrás que ha dado su hermano, el veterano periodista Iñaki Gabilondo. Referente del periodismo y gran maestro, decía en su despedida en la Cadena Ser que se apartaba porque no podía más con la crispación. "Deseo dejar de hacer análisis y comentarios políticos. Estoy empachao", señalaba.

Un empacho de política que coincide con la presencia de Ángel Gabilondo en la primera línea de la política madrileña. "Estoy orgulloso de que sea mi hermano", dice el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Él tiene muchas más fuerzas de lo que dice", explica Ángel Gabilondo y recuerda una frase que muchas veces han comentado ambos: "La lucidez es incompatible con la respiración". "Nos reímos de eso. A veces la edad te hace ver las cosas de otra forma", señala Gabilondo.

"¿Ha perdido la fe?", le insiste García Ferreras. "Cuidado con la fe. Una de las cosas que he aprendido ganando y perdiendo elecciones es que no se puede perder la fe. No se puede dejar de creer en lo que haces", explica Ángel Gabilondo.

Y precisamente el trabajo de Iñaki Gabilondo ha sido "una palabra horizonte" para nosotros, "una referencia para entender lo que nosotros mismos pensamos". "Su palabra está ahí, con su gesto también dice. Su palabra para mí, para mi vida, es necesaria", señala.

"Se le echa de menos cada día, cada mañana", destaca Ferreras.