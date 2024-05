El politólogo Pablo Simón explica en Al Rojo Vivo que, ahora después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado la ley de amnistía, queda aún recorrido largo en los juzgados, porque son los jueces quienes tienen la última palabra para aplicarla o no.

Pero hay una cosa en lo que quiere incidir de cara a las elecciones europeas que se celebran en España este próximo domingo 9 de junio. "El PP tiene un interés evidente en que la amnistía sea un de los temas que articule trama final de la campaña porque sabe que es un tema en el que el PSOE y los socialistas no están tan cómodos, y sobre todo puede servirles para movilizar a los propios", señala Simón, mientras hace un análisis completo de cómo sería el reparto de votos en estas próximas elecciones.

Y por último, hace también el politólogo una reflexión sobre la influencia o no de la amnistía y los indultos en la victoria de Salvador Illa, la cuál él cree que más que la amnistía se debe fundamentalmente al crecimiento de los partidos no independentistas y el perfil en sí de Illa: "Ha sintonizado con cambiar de página, con elementos más transversales de buena gestión, seriedad, etc.", afirma Simón. En el vídeo podemos ver al completo este interesante análisis.