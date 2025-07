Pablo Simón destaca los hechos con los que el Gobierno tendrá que "lidiar" durante la legislatura: "Junts está a otras cosas y Podemos al 'no'"

El politólogo ha confesado que cree que los puntos de "bloqueo" que sufre el Gobierno y que han hecho, por ejemplo, que el decreto antiapagones no salga adelante, van a permanecer "a lo largo de toda la legislatura".

Pablo Simón ha reaccionado al 'no' al decreto antiapagones, dejando claro que esto tiene unas consecuencias en los ciudadanos que a simple vista no se ven. "Que no se apruebe encarecerá el coste de la energía y nos va a hacer perder ayudas que provenían de Europa", ha advertido. De esta forma, ha dejado claro que todo esto tiene un coste para el país en su conjunto.

En cuanto a qué puede hacer el Gobierno, el politólogo ha señalado que ahora tiene que explorar si "reconfigura el decreto ley" o si o acaba "troceando" para que algunas de las medidas salgan adelante.

Sin embargo, ha confesado que él cree que los puntos de bloqueo que se han visto van a permanecer a lo largo de toda la legislatura.

"Junts está a otras cosas y Podemos al 'no'", ha asegurado, dejando claro que esto es algo con lo que el Ejecutivo tendrá que lidiar.