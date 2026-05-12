Pablo Simón afirma que Clavijo nunca dijo qué información le faltaba del Gobierno: "Si lo hubiera dicho, entendería el reproche"

El politólogo Pablo Simón no entiende las críticas al Gobierno que el presidente de Canarias ha hecho al Gobierno de España. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

Pese a que el dispositivo ha terminado con éxito, Fernando Clavijo sigue insistiendo en sus críticas al Gobierno de España. Hoy acusaba al Ejecutivo de ocultar "deliberadamente" que había contagios de hantavirus en el crucero, cuando todos los pasajeros, en el momento del desembarco, estaban sin síntomas y el operativo se hizo como si todos fuesen positivos, tal como le ha respondido la ministra de Sanidad en rueda de prensa.

El politólogo Pablo Simón critica la actitud que ha tenido el presidente de Canarias en toda esta criris: "Más allá de la discrepancia que puedan tener los gobiernos, nunca se ha concretado cuál ha sido esa información que no se le ha facilitado".

Esto es, "si Clavijo hubiera puesto encima de la mesa cuáles han sido esas informaciones que el Gobierno no le facilitó y que conoció por la prensa, entendería el reproche. Pero cuando no ha sido así, tiendo a pensar que la motivación detrás de esto es el desacuerdo político inicial, que es que Clavijo en ningún momento quiere que este barco se dé en las Islas Canarias".

En el momento en que "se pacta entre gobiernos una decisión de que, por ejemplo, se haga fondeo y no atraque en puerto (que es una ventaja para Clavijo) es un elemento que permite a Clavijo decir: 'Miren, he conseguido mayores garantías', pero esto después no se materializa", añade Simón.

Por tanto, y según las acusaciones de este martes de Clavijo al Gobierno de que no se han hecho PCR en el barco (a lo que la ministra de Sanidad ha contestado que se ha tratado a todos los pasajeros como si fueran positivos, aún no siéndolos), "la pregunta que yo tengo ahora", sostiene Simón, es la siguiente: "¿Habría cambiado algo en el operativo si se hubiera hecho esto? Es decir, se habrían evacuado estas personas de otra manera?".

Y segundo, "creo que hay que entender que siempre hay unas bandas de incertidumbre. Todo el mundo sabía que podía haber más personas contagiadas en el barco porque ha habido contacto estrecho", añade el politólogo.

Por tanto, y esto es sin duda lo más relevante, concluye el politólogo: "¿Qué hubiese cambiado si esa decisión fuera diferente? No el hecho de que me han engañado a mí porque sabían que ya había contagiados. No, se planteaba que podía haberlos. Pero es que eso no hacía falta que lo planteara el Gobierno. Eso lo sabíamos todos. Es decir, ¿había alguien que dudase que podía haberlos?".

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