Pablo Pombo, sobre la posibilidad de unas elecciones: "Evitar ese mal mayor que es la extrema derecha es poner en peligro la alternancia política"

El periodista ha indicado que el Gobierno está incumpliendo "con un mandato constitucional" tras cumplirse el plazo formal para presentar los Presupuestos Generales del Estado. "No es bueno ni normal", ha asegurado.

Pablo Pombo ha analizado la situación del Gobierno después de que este martes 30 de septiembre se haya cumplido el plazo formal para presentar los Presupuestos Generales del Estado sin acuerdo a la vista y con las cuentas de 2023 todavía vigentes.

"No es un día cualquiera, es el día en el que un Gobierno de un país democrático va a incumplir con el mandato constitucional", ha señalado, dejando claro que esto no es "ni bueno ni normal".

El periodista ha destacado que ya van "ocho años con la misma mentira", en los que parece que el único motivo que hay para seguir es que "no llegue la extrema derecha".

Sin embargo, ha indicado que, evitar ese "mal mayor" es poner en peligro "la alternancia política", que es la base de la democracia. "Está legitimando cosas que me parecen bastante peligrosas", ha reconocido.

