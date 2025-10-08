Pablo Pombo, sobre Podemos tras votar finalmente que "sí" al embargo de armas a Israel: "Es su comportamiento adolescente habitual, quieren 'casito'"

El consultor político Pablo Pombo analiza el "sí" final de la formación morada al embargo de armas a Israel después de haber realizado muchas críticas al Gobierno y de haber calificado dicho embargo como 'fake'.

Finalmente y tras muchas críticas, Unidas Podemos ha votado a favor de aprobar el embargo de armas a Israel, aunque Ione Belarra, portavoz del partido, ha vuelto a calificar de "fake" este embargo porque, asegura, "no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina", como son, según la formación morda, la "compraventa de armas" y el "tránsito de material militar con destino a Israel".

El consultor político Pablo Pombo asegura que se trata del "comportamiento adolescente habitual de Podemos, generar expectativas para no ofrecer ninguna novedad. Necesitan casito en los medios porque, de otra forma, no lo encuentran".

Por otro lado, señala Pombo que, aunque esta votación haya salido finalmente adelante, "el Gobierno ha perdido 163 votaciones en lo que va de legislatura, y tras este "sí" de Podemos aumentan las probabiliudades de que palme la ley de movilidad sostenible y sean ya 164 derrotas", sostiene el consultor, para concluir que ello "sería un récord en la historia de la democracia española".

