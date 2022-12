ASEGURA QUE EL DISCURSO DEL JEFE DE ESTADO "ES UN ERROR"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, señala en Al Rojo Vivo que el rey "tiene que mantener absoluta neutralidad" ya que "en una democracia a quien no eligen los ciudadanos democráticamente no tiene autoridad política y en España al rey no le ha votado nadie".