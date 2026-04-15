Óscar Vara analiza la situación del estrecho de Ormuz: "Es preocupante, porque la tentación que tiene Irán es la de causar el máximo daño posible"

El analista internacional Óscar Vara analiza en Al Rojo Vivo las consecuencias del actual bloqueo o, mejor dicho, doble bloqueo, en el estrecho de Ormuz. En el vídeo, todos los detalles.

Tras conocer cómo está funcionando el bloqueo de EEUU en el estrecho de Ormuz, Óscar Vara, analista internacional de 'Geopolinómicos', ve la situación del estrecho "muy preocupante" porque "la tentación que tiene Irán, entiendo, que es la de causar el máximo daño posible, porque el bloqueo, obviamente, le afecta en términos económicos de manera importante".

Según recuerda el experto, los ingresos que estaba obteniendo Irán, gracias a su exportación de petróleo, podrían rondar entre 150 y 200 millones de dólares diarios y "no se había producido ese bloqueo por parte de EEUU por miedo al impacto inflacionario de retirar todavía más petróleo del Golfo", matiza.

Es cierto, asegura, que los países del Golfo están buscando alternativas para sacar ese crudo: "Retirar el petróleo de Irán, a lo mejor, no produciría un efecto de daño económico sobre el mundo mucho mayor que lo que ha producido hasta ahora, y eso podría llevar a los iraníes a decir qué otra cosa puedo romper para hacer daño. Y esa otra cosa es perjudicar de forma importante a las infraestructuras de las monarquías del Golfo", concluye Vara.

En el vídeo podemos ver al completo esta información y análisis. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.