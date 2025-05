Óscar López cuestiona que hubiera avisos del apagón: "Me cuesta mucho creer que Red Eléctrica no respondiera"

Óscar López, ministro para la Transformación Digital, insiste en que las causas del apagón masivo del lunes aún no están claras y evita confirmar anomalías previas en la red eléctrica. Rechaza validar información no oficial y cuestiona que Red Eléctrica no respondiera a una alerta extraordinaria, destacando el profesionalismo de sus trabajadores. López critica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por basarse en informaciones no contrastadas y acusa a la oposición de irresponsabilidad. Asegura que el Gobierno investigará con transparencia y no descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible ciberataque, hasta obtener confirmación oficial.

Óscar López insiste en que aún no están claras las causas del apagón masivo del pasado lunes y evita confirmar que hubiera perturbaciones o anomalías en la red que avisarandel corte eléctrico, tal y como apuntan algunos expertos e informaciones periodísticas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sin embargo, rechaza "validar ninguna información que no sea oficial" y, a su vez, cuestiona que "Red Eléctrica tuviera una alerta de algo extraordinario" y "no respondiera".

"Me cuesta mucho creerlo conociendo a los profesionales de Red Eléctrica", insiste el también líder del PSOE de Madrid en Al Rojo Vivo, donde alerta de que "ahora es el momento en que se empiezan a correr distintas informaciones, muchas de ellas interesadas". "Muchas de las teorías que se lanzan tienen un interés económico detrás", insiste.

Según el ministro, en el momento en que se produjo el corte del suministro eléctrico "había un consumo bastante normal en España, la demanda y la oferta estaban bastante ajustadas" y "el mix energético se componía de distintas fuentes", también nucleares. "Todo funcionaba con normalidad", indica, "hasta que se producen esas oscilaciones". "Más allá de alimentar especulaciones, lo importante es aclarar todo y ponerlo a disposición de los ciudadanos", agrega.

Así, y pese a las repreguntas de Inés García, el titular de Transformación Digital rechaza corroborar "ninguna información que no se confirme oficialmente" porque, esgrime, "detrás de muchas informaciones puede haber y hay muchas veces un interés", en un momento en que hay en marcha un "juego de culpas", como lo ha calificado. "No voy a validar ninguna información que no sea oficial", reitera.

Sin embargo, López apostilla: "Me cuesta mucho creer que Red Eléctrica tuviera una alerta de algo extraordinario que le hiciera pensar que podía pasar algo grave y que no respondiera. Me cuesta mucho creerlo conociendo a los profesionales de Red Eléctrica". E incide: "Hay demasiados intereses en juego ahora y demasiados intereses particulares alimentando distintas teorías. El Gobierno de España no va a validar ninguna información que no sea oficial, que no esté contrastada".

Preguntado acerca de si la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha trasladado al Gobierno que el operador del sistema eléctrico había recibido avisos, López rechaza "entrar más en detalle de cuestiones puntuales" esgrimiendo que "va a haber una investigación oficial" y habrá "transparencia absoluta". "Aquí no va a haber 'hilillos de plastilina', como había con el PP. Aquí va a haber verdad, datos, evidencia empírica y eso es lo que van a conocer los españoles", ha aseverado.

Acusa al PP de "cabalgar sobre bulos"

El líder del PP, precisamente, ha deslizado este viernes que si se acredita que existieron esos avisos, la "negligencia" y "la incompetencia" habrán sido mayores. Unas declaraciones ante las que el ministro ha aseverado que lo que le preocupa a él es "la negligencia y la incompetencia" de Alberto Núñez Feijóo "y de la oposición".

Así, acusa al dirigente 'popular' de "cabalgar sobre supuestas informaciones, validarlas sin tenerlas contrastadas y a continuación sacar conclusiones. "Jamás he visto una oposición más desnortada, cabalgando siempre sobre bulos, validando lo primero que se publique", reprocha. Alberto Núñez Feijóo, sostiene, "no puede dar lecciones a nadie" porque "era el primero que se subía a las teorías de los 'hilillos de plastilina' y no sé cuántas más". "No tiene ningún rigor, es una oposición absolutamente irresponsable", insiste.

Ante la pregunta de por qué se señala ya a las eléctricas si no se han aclarado todavía las causas del apagón, López ha argumentado que "el Gobierno quiere conocer la verdad" y por eso "habla con los actores que están implicados en la gestión del sistema eléctrico". "Vamos a conocer toda la verdad, que nadie se impaciente y nadie se ponga a cabalgar sobre bulos y teorías, muchas de ellas interesadas, porque hay intereses económicos detrás", reitera.

El líder del principal partido de la oposición, añade, "renunció hace mucho a defender el interés general" para defender "el interés de las nucleares" sin "ningún dato" ni "rigor." "Es lamentable la oposición que tenemos en nuestro país", remacha el ministro, que confirma que el Ejecutivo sigue sin descartar ninguna hipótesis, tampoco el ciberataque. "Hasta que no tengamos la confirmación oficial de todo no se va a validar ni a descartar ninguna teoría", sostiene.