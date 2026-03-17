Orriols analiza el impacto de la política internacional en las elecciones de CyL: "Sánchez transmitía la imagen de un gobierno muerto, pero ahora la política internacional llena ese vacío"

El politólogo admite que la política internacional no tiene un impacto directo en las elecciones autonómicas, pero ve un beneficio para el PSOE por el cambio de escenario. Destaca: "Creo que Carlos Martínez tiene mucho, si no, no veríamos los resultados de Soria".

La influencia del "no a la guerra" en las elecciones de Castilla y León fue la pregunta que ha abierto el debate en Al Rojo Vivo. El politólogo Lluís Orriols ha sido claro al respecto: "Pensar que la política internacional va a tener un impacto directo en unas elecciones autonómicas no es así; no tiene un efecto inmediato". Sin embargo, matiza que sí puede tener consecuencias indirectas: "Creo que esto puede ayudar al Partido Socialista", señala, aunque reconoce no ver de qué manera estaría perjudicando a Vox.

Lo que explica, según su análisis, que el PSOE se vea beneficiado responde a un cambio de escenario: "Era un gobierno inactivo, sin capacidad de iniciativa, con un Parlamento sin mayoría. Por tanto, cuál era la situación en que estaba el Gobierno? Pedro Sánchez transmitía una visión de gobierno muerto. Sin embargo, ahora con la política internacional llena ese vacío. Tienes un gobierno proactivo que vende algo”.

En ese punto, el presentador Antonio García Ferreras le plantea otra cuestión: "¿Tú crees que, por ejemplo, el resultado que le ha dado algo de oxígeno al PSOE es más del 'no a la guerra' o de Carlos Martínez como personaje?".

"Yo creo que es una combinación, pero creo que Carlos Martínez tiene mucho, si no, no veríamos los resultados de Soria", ha concluido.

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