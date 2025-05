Oriol Junqueras, contra su inhabilitación: "Me impiden dar clases, un profesor no es peligroso"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado paralizar el debate sobre la amnistíahasta que la Justicia europea se pronuncie y pretende fijar un criterio antes del mes de agosto. Entretanto, Oriol Junqueras sigue inhabilitado, como él mismo lamenta en Al Rojo Vivo, también para dar clases en la universidad. "Estoy inhabilitado para dar clases en la universidad, para hacer mi trabajo", denuncia

"Me impiden dar clases y me gustaría entender por qué un Estado tiene miedo de que un profesor dé clases en la universidad", asevera el líder de Esquerra Republicana, a pesar de que la amnistía podría salir adelante este mismo verano en el Constitucional. Junqueras, sin embargo, incide en que "a pesar de que se ha abolido el delito de sedición y se ha reformado el Código Penal", sobre él "continúa habiendo una pena de inhabilitación de 13 años como si el delito nunca hubiese desaparecido".

"Es absolutamente impresentable", se queja. "No tiene ningún sentido que se mantenga la pena y sobre todo que se mantenga una pena de inhabilitación para impedir que un profesor dé clases", insiste Junqueras, que defiende que "un profesor no es peligroso cuando da clases" y que "el Estado mismo tendría que defender la libertad de cátedra".

"Además de que en general mis clases son sobre historia de China y no creo que al Tribunal Supremo le tenga que preocupar mucho algún aspecto de la historia de china que yo pueda explicar en la universidad. Y si se preocupan por eso, creo que se deberían preocupar por otras cosas", remacha el político independentista.

Un sector del alto tribunal, precisamente, cree que la amnistía no debería salir adelante en ese debate sobre la constitucionalidad de la norma. Al respecto, Junqueras critica que "hay un sector que olvidó que el tribunal europeo dijo que gozábamos de inmunidad parlamentaria y que debíamos poder ejercer como diputados cuando fuimos elegidos". "A pesar de esto, el Tribunal Supremo decidió que no podíamos ejercer estas funciones", denuncia.

A preguntas de Antonio García Ferreras sobre si volverá a presentarse para ejercer un cargo público si se suprime su inhabilitación, Junqueras responde así: "No tengo ni idea, pero en general yo estoy dispuesto a presentarme a todo lo que haga falta y creo que coraje no nos ha faltado nunca". "Siempre dispuestos a todo, pero hay muchas consideraciones a tomar en el ámbito personal, familiar y del partido político y del conjunto de la sociedad. Ya veremos, pero predisposición para ayudar siempre la he tenido", zanja.