El líder de ERC, Oriol Junqueras, se enteró por 'Citizen Lab' y 'The New Yorker' que "había una situación de espionaje que afectaba a muchas personas". Así lo ha explicado este miércoles en Al Rojo Vivo. Preguntado por la polémica desatada por la utilización del sistema de espionaje Pegasus, Junqueras se ha mostrado indignado con todo lo ocurrido. "¿Dónde está el límite?", se ha preguntado en directo.

"Estos últimos días hemos conocido muchos detalles y seguramente quedan muchos por conocer", sentencia Junqueras. Además, asegura que los espiados no son únicamente políticos, "también son periodistas y ciudadanos de todo tipo".

"En el caso de Pegasus, los que lo utilizaban sabían que estaban siendo detectados, por lo que es posible que estén utilizando otros instrumentos y estén escuchando nuestras conversaciones", declara el presidente de Esquerra. Asimismo, insiste en que también se ha usado cuando hablaban "con abogados haciendo su trabajo, que está protegido por el secreto cuando hablan con sus clientes".

Sobre las responsabilidades, Oriol Junqueras afirma que "no es que el Gobierno de España lo esté negando" haciendo referencia al espionaje, "solo que no quieren contestar a la pregunta". Además, asegura que no es que les acusen ellos, es que "lo dicen 'Citizen Lab' y 'The New Yorker'" y "una parte del Gobierno".

Puedes ver la entrevista completa a Oriol Junqueras en el vídeo superior de esta noticia.

¿Qué es Pegasus?

Pegasus es un sistema que se introduce en el móvil y se hace con todo. Se trata de un programa espía desarrollado por una compañía israelí NSO Group, que ha sido adquirida por hasta 45 gobiernos de todo el mundo. Este software, una vez entra en un dispositivo, permite pinchar conversaciones, leer mensajes encriptados, alterar la memoria del teléfono y conectarse a la cámara o el micrófono.

No obstante, este software exclusivamente se vende a organismos públicos como ejércitos, policías y servicios de inteligencia. Esto se debe a que, supuestamente, su finalidad es investigar delitos como el crimen organizado o el terrorismo.