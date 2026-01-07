Núñez Villaverde descarta una intervención de Trump en Cuba: "Antes tiene la opción de ahogar al régimen para que colapse desde dentro"

"Es evidente que el petróleo es una variable importante en toda la ecuación que tiene que ver con la intervención militar de EEUU en Venezuela, pero es importante ponerlo en contexto", afirma Jesús Núñez Villaverde, quien lo explica todo en este vídeo.

Tras el éxito de la 'Operación Resolución Absoluta' que ha concluido con la detención de Nicolás Maduro, Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia, pero también otros países estarían en el punto de mira del mandatario estadounidense como Cuba, Colombia y México con una intervención militar si no se alinean con Washington.

"Es evidente que el petróleo es una variable importante en toda la ecuación que tiene que ver con la intervención militar de EEUU en Venezuela pero es importante ponerlo en contexto", afirma Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

De este modo, señala que "cada día se producen en el mundo alrededor de se producen en el mundo alrededor de 100 millones de barriles, de los cuales Venezuela apenas aporta el 0,8%; y además, su estructura productiva está prácticamente desajustada y desactualizada". Con lo que, ponerla en marcha "no es de hoy para mañana, sino que va a necesitar la implicación de otras refinerías de EEUU o México, pero Venezuela no afectará mucho al mercado internacional".

Ahora bien, según hay un país que ahora mismo sí podría "estar asustado" y ese país sería Cuba. Tal como explica el profesor, Cuba estaba recibiendo alrededor de unos 30.000 barriles, prácticamente gratis, una isla que está viviendo con un régimen que aplasta a su población y que al mismo tiempo está en una crisis económica estructural. Por tanto, si hoy recibía 30.000 y tiene que ir a comprarlos, el régimen cubano no tiene capacidad.

"¿Podría colapsar entonces Cuba si EEUU le dice a Delcy Rodríguez que no le dé barriles?", pregunta Antonio García Ferreras. Según Núñez Villaverde, "esa sería la hipótesis con la que tendríamos que trabajar", pero "yo sigo descartando una intervención de Trump en Cuba. Antes tiene la opción de ahogar al régimen para que colapse desde dentro", confiesa y remata el profesor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.