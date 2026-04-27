Núñez Villaverde analiza el atentado frustrado contra Trump en EEUU: "¿Eran suficientes las medidas de seguridad para un evento con cinco de las máximas autoridades del país?"

El experto afea el giro discursivo de Trump tras el ataque y tilda de "chocante" que quien alimenta la polarización adopte ahora un tono de autoridad moral y religiosa, en un contexto de creciente tensión interna en Estados Unidos.

Jesús Núñez Villaverde analiza en Al Rojo Vivo el intento de atentado contra Donald Trump durante la cena de corresponsales y critica sus declaraciones sobre el atacante

El experto cuestiona que el presidente, quien calificó al agresor de "lleno de odio" y "muy anticristiano", adopte ahora un tono de autoridad moral: "Resulta chocante que alguien que alimenta la polarización y el enfrentamiento interno —hasta el punto de que algunos advierten de un riesgo de guerra civil— pretenda dar lecciones de autoridad religiosa".

Núñez Villaverde también vincula estas palabras con otras propuestas recientes de Trump, como la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, y concluye: "Habla de un personaje que no parece en condiciones de dirigir la primera potencia económica y militar del planeta".

Con todo, el analista subraya que "el atentado debe condenarse sin paliativos" y plantea una cuestión clave: "¿Eran suficientes las medidas de seguridad en un evento en el que estaban presentes cinco de las máximas autoridades del país?".

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