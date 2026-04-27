Carlos Cué analiza el caso Kitchen: "Quien lo sabe todo es Javier Arenas, porque era quien tenía el contacto con Bárcenas"

El periodista de 'El País' analiza el juicio del caso Kitchen tras la declaración de Guillermo Bárcenas y señala a Javier Arenas como figura clave, cuestionando además la versión de Rajoy sobre su ruptura con el extesorero del PP.

El periodista de 'El País', Carlos Cué, ha analizado el juicio del caso Kitchen y la reciente declaración de Guillermo Bárcenas, quien aseguró que su padre le habló de una supuesta grabación que implicaría a Mariano Rajoy y a Javier Arenas.

Cué sostiene que la jornada es clave porque vuelve a situar en el foco a figuras centrales del PP: "Javier Arenas probablemente seguirá la misma estrategia de distanciamiento que Rajoy". Sin embargo, cuestiona la versión del expresidente sobre su ruptura con Bárcenas: "Rajoy dijo que cortó cuando supo del dinero en Suiza, pero eso es difícil de sostener; los mensajes de apoyo llegaron después de que se conocieran esas cuentas".

Para el periodista, la pieza clave es Arenas: "Es quien tenía el contacto directo con Bárcenas, quien articulaba la mediación y quien organizó el acuerdo para que siguiera cobrando. Es quien lo sabe todo".

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