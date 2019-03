Quim Arrufat de CUP: "Una declaración unilateral de independencia no existe en ningún tratado internacional"

TIENEN "MUCHAS GANAS DE SER LA FUERZA DECISIVA"

Quim Arrufat deja claro que CUP no votaría para que Mas fuera presidente, y que difícilmente nos abstendríamos. Sin embargo, el dirigente de CUP afirma que no es una cuestión de caras, porque "el mundo no gira alrededor de un sol que es Artur Mas". El político catalán asegura que su partido no estaría a favor de realizar una declaración unilateral de independencia en caso de mayoría de escaños, pero sí en caso de que fuera por votos.