Llamazares: "Estamos ante un cártel que define una subida de precios cuando le parece"

Tras la subasta eléctrica, la factura de la luz subirá, como mínimo, y según los expertos, un 11%. La factura de la luz se divide en varias variables. Una tasa variable que incrementará un 16% y unas tasas fijas que incrementarán un 2%, haciendo un promedio de un 11%. Esto supone un incremento anual de 95 euros en una familia media. Gaspar Llamazares cataloga este tarifazo de "escándalo" y añade que demuestra que el sistema eléctrico de España no es equilibrado. "Estamos ante un cartel que define una subida de precios cuando le parece. Esta subasta se produce después de un reconocimiento de deuda por parte del Gobierno y de una titulización de esa deuda que teóricamente estaba compensada. Ahora nos encontramos que la subida es equivalente a no haber titulizado al deuda". Y Palomera añade a la explicación de Llamazares que "existe una resolución judicial que dice que la deuda la tienen que asumirals eléctricas".



Lo sorprendente es que hace una semana el minsitro Soria negaba su subida. Una estrategia que Llamazares define de "neolengua del Gobierno de decir lo contrario a la realidad". Para Ekaizer demuestra que es un Gobierno de marionetas."Tenemos un oligopolio con la eléctricas y pagamos una de las factura smás altas de Europa". "Son incapaces de cerrar el déficit en el 6,5%. Como no lo pueden cumplir hacen un zarpazo con las eléctricas".