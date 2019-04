La ronda de titulares de Ferreras que cogió desprevenida a Cristina Pardo: "Me has pillado pensando en otra cosa"

OTRO DIVERTIDO MOMENTO QUE DEJA EL PROGRAMA

El punto humorístico de ARV no sólo lo ha puesto Facu Díaz. Cristina Pardo ha sido pillada desprevenida cuando Ferreras pedía una ronda de titulares sobre la condena a Cassandra. Sincera, Pardo le ha respondido: "Me has pillado pensando en otra cosa".