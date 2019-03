Irene Lozano, en julio: "Si fuera una traidora no estaría en UPyD, estaría en otro partido"

MALDITA HEMEROTECA

La 'maldita hemeroteca' desvela que Irene Lozano no se cansó de hablar sobre el PSOE durante su tiempo en UPyD, llegando a tachar de dictadura al gobierno de Susana Díaz, o incluso afirmar que el partido era una "trama de corrupción". Y no sólo eso, Irene también habló en twitter sobre Felipe González o Rubalcaba. Además, en una entrevista se defendió de las acusaciones de traidora asegurando que si lo fuera, no estaría en las filas de UPyD, sino que se iría a otro partido.