Eduardo Inda: "Corinna está intentando salvarse el cuello"

La princesa Corinna, "la amiga entrañable del Rey", afirma en el diario El Mundo que "si alguien quiere utilizarme contra la Familia Real que no cuente conmigo". En la segunda parte de su entrevista, señala que "nunca he recibido un sólo euro de los contribuyentes españoles". "He ayudado gratis al Gobierno español".

Corinna señala que le desilusionó la respuesta Urdangarin, quien rechazó la presidencia española de Laureus. "Sólo trate de encontrarle un trabajo digno a Urdangarin". Según Corinna, "Urdangarin me explicó que Nóos era una fundación de caridad".

Eduardo Inda sostiene que, con esta entrevista, Corinna "está intentando salvar el cuello". Según Inda, la entrevista revela cosas muy importantes. Corinna afirma que ha ayudado al Gobierno español en "asuntos clasificados y delicados" y que algunas empresas privadas le han pagado porque querían globalizarse. "A mí esto en principio me suena muy mal", ha señalado Inda.