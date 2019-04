Esperanza Aguirre: "El sueldo de los políticos, pese a lo que digan, da para ir a las tiendas low cost"

UGT ve "desprecio" en las palabras de Aguirre sobre el sueldo de los políticos

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este miércoles ver "desprecio" en las palabras de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que afirmaba que los sueldos de los políticos "no dan para mucho", ante los seis millones de trabajadores con un sueldo igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo ha señalado Álvarez en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, en las que ha criticado las palabras de Aguirre al comentar la parada que hizo Soraya Sáenz de Santamaría en la Gran Vía para comprar en la tienda de ropa Primark.

"Los sueldos de los políticos, a pesar de lo que dice mucha gente, no dan para mucho. Primark tiene muy buenos precios como los tiene Zara y otras 'low cost' a las que podemos ir los que tenemos un sueldo así", ha afirmado Aguirre al respecto.

Álvarez opina que los sueldos de los políticos en España "no son altos para lo que representan y el trabajo que tienen", especialmente para los que se dedican en exclusiva a la vida política. No obstante, ha dicho ver "desprecio" en las palabras de Aguirre ante los más de seis millones de trabajadores que en España perciben un sueldo igual o inferior al SMI. "No es el día más afortunado de Aguirre", ha añadido.