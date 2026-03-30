Natalia Junquera: "García-Gallardo explica muy bien lo que es Vox; en el partido prima la marca, no el candidato"

La periodista ha afirmado que el político estuvo en el Gobierno de Castilla y León "porque Vox no tenía otra cosa". "De hecho, en las encuestas preelectorales de las elecciones autonómicas nadie conoce al candidato y eso no impide que la gente lo vote", ha señalado.

La periodista de 'El País' Natalia Junquera ha afirmado en Al Rojo Vivo que Juan García- Gallardo "es un personaje que explica muy bien lo que es Vox". "Juan García-Gallardo estuvo en el Gobierno de Castilla y León porque Vox no tenía otra cosa. No tenía cuadros, no tenía estructura y durante mucho tiempo no le hacía falta, porque lo que prima en Vox es la marca, no el candidato", ha señalado.

De hecho, ha destacado Junquera, "en las encuestas preelectorales de las elecciones autonómicas nadie lo conoce y eso no impide que la gente lo vote". "Juan García-Gallardo viene de ahí, estuvo ahí porque no tenían otra cosa y porque no hacía falta. Vox no necesitaba tener un buen candidato o un buen cabeza de lista", ha opinado, a lo que ha añadido que no cree que "ahora haya mucho espacio en el espacio a la derecha de la ultraderecha de la ultraderecha". "Ya tenemos a Vox y a Alvise", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.