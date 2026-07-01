Munárriz, sobre los ataques de Vox al Orgullo: "Toda la retórica que usa siempre contra la comunidad LGTBIQ+ ha explotado"

Parecía que Vox estaba tomando este año una estrategia lepenista, sin embargo, "en multitud de ciudades, dirigentes provinciales, locales y direcciones autonómicas han saltado en el Orgullo calificándolo de 'teatro ridículo', 'espectáculo', 'lamentable', 'propaganda', 'adoctrinamiento', etc.", explica el periodista Ángel Munárriz. En el vídeo, su entrevista completa.

Ángel Munárriz, periodista de El País, firma en este medio el artículo titulado 'El Orgullo desata una ola de ataques de Vox que trunca su giro 'lepenista' para ganar voto LGTBIQ+' y tal como cuenta en Al Rojo Vivo, este 2026 era un año para estar muy pendiente de lo que hacía Vox en torno al Orgullo, que se celebra esta misma semana, porque "el partido está inmerso en una estrategia de cierta apertura hacia los sectores más liberales", o lo que es lo mismo, una estrategia 'lepenista'.

Tanto es así que, tal como recuerda el periodista, "en las negociaciones de gobierno en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, los temas del aborto, la comunidad LGTBI, las leyes de género han quedado aparcadas y es verdad que la dirección ha bajado un poco el tono, ha puesto un perfil bajo, pero en multitud de ciudades, dirigentes provinciales, locales y direcciones autonómicas han saltado con todo esto del Orgullo calificándolo de 'teatro ridículo', 'espectáculo', 'lamentable', 'despilfarro de dinero público', 'propaganda', 'adoctrinamiento', 'lobby LGTBI'... En definitiva, toda la retórica de siempre".

Y todo esta retórica "ha explotado", añade Munárriz, con motivo de la semana del Orgullo, echando, así, por tierra "esta estrategia de lepenización con la que Vox trata de salir un poquito del rincón en el que en algunos aspectos continúa".

Así, el periodista destaca algunos datos importantes: en torno a un 10% de la población que no se identifica como heterosexual ymenos de un 4% considera que Vox sea un partido que defienda adecuadamente los derechos de los homosexuales. Y eso restringe su espacio.

Por no hablar, añade el periodista, de la brecha de género que tienen con menos de un 10% de intención de voto de las mujeres: "Por ahí no consigue llegar al 20%, como es el objetivo del partido". Por ello, "creo que Vox está intentando romper esos corsés, pero a la mínima oportunidad o no llegan a buena hora los argumentarios o el partido muestra su identidad íntima y aquello que le es consustancial, que es una actitud de desprecio y de desdén por este tipo de actos de reivindicación".

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

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