Desde la cumbre de las autonomías del PP, en Madrid, en la cual el presidente del los populares, Alberto Nuñez Feijóo, ha anunciado el "acuerdo de los 14" que reclama un nuevo modelo de financiación "desde la multilateralidad", la periodista de laSexta, Ángela Vera exponía las "diferencias" que ha habido entre Juanma Moreno, presidente de Andalucía e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Todos los presidentes del PP están de acuerdo en que de financiación no se tiene que hablar de forma bilateral y aunque el andaluz, Juanma Moreno ha dicho que no va a aceptarla, sí quiere hablar con el presidente del Gobierno. Y a su vez, Ayuso ha asegurado que mientras no se celebre la Conferencia de Presidentes no deben de hablar bilateralmente (con Sánchez)", explica Vera, tal como podemos ver en este vídeo.

Ante esta información, la periodista ,y adjunta a la dirección de La Razón, Carmen Morodo, destaca que esas "diferencias internas" entre Madrid y Andalucía ya se veían viendo. "Son dos maneras de ver lo que se tiene que hacer y la oposición. En Andalucía piensan que algunas de las cosas y decisiones que se hacen en Madrid perjudican a nivel nacional al PP y es evidente que (en esta cumbre del PP), los dos se han mandado "recados" en sus intervenciones", expone Morodo.