El periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, Pablo Montesinos revela en Al Rojo Vivo lo que piensan de verdad en el PP tras el ultimátum que les dio Pedro Sánchez para renovar el CGPJ, caducado desde hace 5 años y medio. "La puerta no está cerrada al 100%", asegura el periodista.

Sin embargo, explica que "lo que quiere el PP es meter en la ecuación a la UE, que en la negociación (con el PSOE) sea a tres y esté supervisada por la UE". También es importante es importante destacar que "dentro del PP hay un debate y una discusión muy importante sobre si pactar o no. las reservas son enormes, incluso los barones que siempre han abogado por renovar el CGPJ, añaden que en este contexto de ultimátum la cuestión no es positiva".

En definitiva, señala Montesinos, "hay una parte del partido que pese al ultimátum dicen que no se puede dejar la silla vacía y que hay que intentar llegar a un acuerdo y que además, este hecho reforzaría el perfil de Feijóo y hay otra parte del PP, por ejemplo Isabel Díaz Ayuso fue clarísima: dice que con Pedro Sánchez no hay nada que hablar, y más en este contexto". Por tanto, el acuerdo para renovar el CGPJ es difícil pero la puerta no está 100% cerrada", insiste el periodista.