Elecciones 15M
Montesinos considera "muy importante" el resultado de Mañueco: "Había dirigentes del PP que se ponían la venda antes de la herida"
En Al Rojo Vivo, ha hablado de que ha habido un "debate interno" en el seno de los 'populares' sobre cómo competir con la formación de ultraderecha, si "compitiendo con ellos" o con un "camino más templado".
Pablo Montesinos ha estado en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones de Castilla y León. En sus palabras, ha resaltado la importancia del triunfo de Fernández Mañueco en un PP con "mucho debate interno" para frenar a Vox.
"Tanto él como Moreno Bonilla son del sector moderado del PP. Ha habido mucho debate en el partido sobre cómo frenar a Vox, si compitiendo con ellos o con un camino más templado. Es indiscutible que Mañueco ha logrado un resultado muy importante", ha expuesto.
Y es que había dudas en el PP, como cuenta Montesinos: "Hasta el viernes había dirigentes que temían que Vox superase el 20% y que se ponían la venda antes de la herida".
"Mañueco ha logrado que eso no suceda y ha aumentado sus procuradores", ha expresado Montesinos para concluir su análisis.
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