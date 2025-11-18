Ahora

Monrosi, tajante sobre Feijóo y el PP: "Han tardado un año en forzar la salida de Mazón y han sido las víctimas quienes lo han echado"

El periodista José Enrique Monrosi analiza el anuncio de Alberto Núñez Feijóo de que Mazón dimitirá también como presidente del PP valenciano y que su sustituto se decidirá "en las próximas semanas". En el vídeo, los detalles.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y que su sustituto se decidirá "en las próximas semanas". El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es. asegura que tampoco en esto el PP se está dando demasiada prisa: "Han tardado un año en forzar la salida de Mazón y han sido las víctimas quienes le han echado", afirma.

"Y Vox está apurando las horas para terminar de humillar a Feijóo", añade y analiza Monrosi sobre las negociaciones que se están produciendo en la Comunidad Valenciana para investir, en sustitución de Mazón, a Pérez Llorca, número dos del todavía presidente.

Ahora, un año después, "dicen [el PP] que 'en las próximas semanas' ya lo quitarán [Mazón] de la presidencia del PP valenciano", asegura Monrosi, reiterando de nuevo que prisa en esto tampoco tienen, en contra de lo que opina y explica su compañero de mesa, el periodista Gabriel Sanz. En el vídeo podemos ver ambas intervenciones.

