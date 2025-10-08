Monrosi, sobre la respuesta de Sánchez a Feijóo tras citarle a la comisión del Senado por el 'caso Koldo': "El PSOE considera que su liderazgo no tira en el PP"

El periodista José Enrique Monrosi, que ha estado este miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados, analiza en 'Al Rojo Vivo' uno de los momentos parlamentarios del día entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', ha vivido desde dentro uno de los momentos políticos del día: un intercambio de palabras entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP le ha anunciado al presidente del Gobierno que el Senado le llamará a la comisión del 'caso Koldo' y que tendría que decir la verdad (aunque fuera difícil, decía) lo que ha despertado el aplauso de la bancada popular, sin embargo, la respuesta Sánchez ha hecho lo propio con la bancada socialista: ¡Ánimo, Alberto".

"El PSOE considera que el liderazgo de Feijóo no tira y que la estrategia de oposición del PP es un fracaso", explica el periodista, aludiendo a un acto de Inmol Pradales, que se ha celebrado cerca del Congreso, quien ha sido muy duro con Feijóo: "Le ha dicho que tenía que elegir entre un modelo democrático y de centro o el de Ayuso, y que en la deriva actual lo ve cada vez más lejos de la Moncloa".

Por otro lado, también el PSOE, añade Monrosi, "ha decidido pasar a la ofensiva por cosas tan graves que están pasando en Andalucía [retrasos en los cribados en el cáncer de mama]", y el PP ha decidido por su parte, "meter una marcha más a cuenta del gran escándalo de corrupción, este sí, que afecta al PSOE, que es el de Ábalos y Cerdán", remata el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

