El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha decidido publicar un mensaje en sus redes sociales tras escuchar la intervención en el plató de Al Rojo Vivo de José Enrique Monrosi recordando la investigación que se está llevando a cabo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

"Hacienda nunca investigó a González Amador por nada de mascarillas. En 'Al Rojo Vivo' un colaborador que no sé cómo se llama miente", ha escrito Miguel Ángel Rodríguez.

Un mensaje al que no ha dudado en responderle en directo Monrosi. "Soy periodista de elDiario.es", ha comenzado presentándose, recordándole que no consiguió que "cerraran" dicho medio a pesar de que "amenazó con ello".

"Pese a no saber quién soy, debe estar bastante nervioso para tuitear cosas que no he dicho", ha destacado, asegurando que él no ha hablado de que Hacienda haya señalado a la pareja de Ayuso por vender mascarillas.

El periodista ha explicado que él lo que había dicho es que "con el pelotazo que dio con las mascarillas", le han señalado por "cometer al menos dos delitos fiscales".

Un momento que ha aprovechado para mandarle un mensaje agradeciéndole el tono. "A mí no me intenta amedrentar como a mi compañera Esther Palomera".