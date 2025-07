Monrosi, sobre una posible financiación ilegal en el PSOE: "Ni el juez sabe dónde ha ido a parar ese dinero"

Tras la reunión que mantuvieron este pasado miércoles el PSOE y Sumarsobre el caso Koldo y el devenir de la legislatura, Sumar escenifica su malestar con el PSOE y el PSOE, por su parte, tiene cierto malestar con la sobreactuación de su socio, pero descarta romper la coalición con Sumar.

Según informa Antonio García Ferreras, cuando Sumar preguntó en esta reunión al PSOE si podía haber una financiación ilegal del partido, "en privado, no podían garantizárselo". Sin embargo, la respuesta y el análisis del periodista José Enrique Monrosi, del 'elDiario.es' es clara: "El PSOE no lo puede garantizar ni en privado ni el público porque creo, de verdad, que no lo saben".

"Son dos secretarios de Organización consecutivos [José Luis Ábalos y Santos Cerdán] afectados por la presunta misma trama corrupta. Ahora mismo, ni el juez sabe dónde ha ido a parar ese dinero o si ese dinero solo ha beneficiado a personas físicas o jurídicas", añade el periodista.

Ahora bien, señala Monrosi que "hay bastante de escenificación política externa en la actitud de los socios, aunque es cierto que todo el mundo considera que el PSOE se está quedando corto [en su respuesta ante el caso Koldo]".

Es más, según lo hablado con personas del PSOE, "salvo giro de guion, todo pinta a que el PSOE se va a quedar corto, que no va a haber una revolución en el seno del partido ni lo que anuncie Sánchez el sábado [en el Comité Federal] va a suponer, según las personas que creen tener información, un volantazo drástico en la actitud de Sánchez", informa.

Por último, Monrosi quiere destacar algo que, asegura, "está operando en este país durante mucho tiempo": "Lo ha hecho la ciudadanía a nivel electoral, lo ha hecho en el seno del PSOE y ahora también en los socios de Pedro Sánchez. Y es la alternativa a este Gobierno".

Esto es, según explica Monrosi, la situación es políticamente insostenible, "pero todavía sigue operando y teniendo mucho peso, también en los socios, que la alternativa a este Gobierno actual que está contra las cuerdas, sea un Gobierno que haría sufrir a mucha gente durante mucho tiempo porque viene de la mano de la ultraderecha". En el vídeo podemos ver completa su intervención.