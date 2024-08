El Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), presidido por PP-Vox, ha eliminado de sus fiestas patronales, la instalación de puntos violetas. Una medida que sin duda, critica el periodista José Enrique Monrosi en Al Rojo Vivo.

"Hay una pregunta que suelen hacer los defensores de los pactos del PP con Vox o los que intentan restarle trascendencia política a lo que suponen estos pactos en la práctica real, es que no influye o no tienen trascendencia en la vida de la gente", señala. Esto es, "que a pesar de que la ultraderecha niegue la violencia de género, el cambio climático o la xenofobia y el odio LGTBI, eso no tiene consucuencias en la vida de la gente".

Pero esto es un ejemplo de cómo esos pactos sí cambian la vida de la gente. "Según el balance que hace Igualdad sobre la instalación de estos puntos, es la atención a miles y miles de mujeres en todo el país y que han evitado cientos de agresiones machistas y que han dado respaldo a otras cientos que han sido agredidas, porque desgraciadamente y según datos de la Policía, es bastante habitual que en este tipo de eventos se produzcan agresiones sexuales", afirma el periodista.

Y todo esto -señala- se solucionaría de una forma muy "fácil": "Los puntos violetas debería ser obligatorios por ley", al igual que las salidas de emergencias, los sistemas antiincendios. "Me parece una irresponsabilidad absoluta y es dar paso a la edad media", finaliza el periodista.