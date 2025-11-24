Monrosi analiza el CIS catalán: "Esta encuesta es la explicación de lo que está pasando en la gobernabilidad de España"

El barómetro del CEO reordena el tablero catalán y, como advierte José Enrique Monrosi, "explica lo que está pasando en la gobernabilidad de España", dejando a Junts "absolutamente perdido" ante un escenario que amenaza su poder local.

Tras conocerse los resultados del Barómetro de Opinión Política del Centre d’Estudis d’Opinió —el conocido como CIS catalán'— que apunta a que la única suma viable sería la del PSC, ERC y los Comuns, la misma que hizo posible la investidura de Salvador Illa, el periodista José Enrique Monrosi ha analizado sus implicaciones en Al Rojo Vivo: "Me parece que tiene mucho impacto lo que está pasando en Cataluña, primero por la propia consecuencia en un territorio tan importante como Cataluña, pero también porque de lo que pase ahí se desprende la situación política general".

Monrosi considera que los datos ofrecen una clave directa para entender el momento político español: "Esta encuesta es la explicación de lo que está pasando ahora mismo en la gobernabilidad de España, en la legislatura y en la actitud de Junts".

El periodista sostiene que el partido de Puigdemont intenta desviar el foco: "Que Junts deje de contar películas sobre los cumplimientos o incumplimientos sobre la agenda pactada con el Gobierno, el desarrollo de la ley de amnistía, el catalán en Europa. Que deje de contar películas porque a Junts lo único que les pasa es esto, esta encuesta".

Además, advierte del impacto interno que el sondeo puede tener a nivel local: "Esta encuesta también va a ser especialmente grave para Junts en su trasposición a las municipales. Hay un montón de alcaldes de Junts desde hace meses dando la alerta a Puigdemont de que pueden perder gran parte de su poder municipal en el próximo ciclo electoral por culpa de Aliança Catalana".

Y concluye: "Por tanto, Junts está absolutamente perdido, no sabe qué rumbo tomar y esa es la actitud que estamos viendo que están tomando en el Congreso de los Diputados".

