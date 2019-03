García Ferreras: "laSexta nunca ha tenido miedo a Esperanza Aguirre ni se lo tendrá"

LA POPULAR NO CONSEGUIRÁ SILENCIAR LA VOZ DE LA CADENA

Esperanza Aguirre amenaza con vetar a laSexta y a Antena 3, sin embargo, sus intenciones "no nos acobardan", ha respondido Antonio García Ferreras. El presentado de 'Al Rojo Vivo' ha destacado que "no tenemos miedo y conocemos cuál es su objetivo, quiere calentar a los suyos y, por eso, inventa enemigos por todas partes". Esta cadena, sin embargo, va a seguir haciendo periodismo y va a seguir contándolo todo, le guste a Esperanza Aguirre o no.