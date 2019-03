Felipe González: "Merkel no puede decidir sobre el futuro de 17 países"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha mostrado muy crítica con Europa y la capacidad de decisión que recae sobre Angela Merkel. "Merkel no puede decidir sobre el futuro de los 17 países de la eurozona" y más teniendo en cuenta que Alemania pone sus intereses nacionales por encima de todo.

"Todo el mundo ha llegado a la conclusión de que si la Merkel dice sí es sí, y se dice no es no. ¿Tiene que venir Obama a decirle que no? Porque él si se lo ha dicho", ha explicado González. Además, Alemania tiene elecciones dentro de diez meses. "¿Vamos a esperar a que se celebren las elecciones alemanas para solucionar un problema de financiación? ¿Es una broma o qué?".

Para el expresidente del Gobierno, "Bruselas tiene un problema". "El proveedor de bienes públicos de 17 países no puede ser un país. Tiene que ser alguien que represente los intereses de todos".