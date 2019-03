Cristina Pardo a Marhuenda: "Paco, esto no es un programa del corazón"

SIMPÁTICO "ENCONTRONAZO" ENTRE AMBOS EN EL PLATÓ DE 'AL ROJO VIVO'

Cristina Pardo y Paco Marhuenda han escrito un nuevo capítulo de su "romance televisivo" en Al Rojo Vivo. La presentadora daba la bienvenida al plató al economista José Carlos Díez cuando Francisco Marhuenda interrumpía la conversación entre ambos aventurando el futuro de los hijos del economista. "Paco, no me dejas hablar con nadie; y esto no es un programa del corazón", sentencia la sustituta de Ferreras.