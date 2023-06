El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que daba por hecho el pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana y no se ha sorprendido de la celeridad del acuerdo. "En todos los lugares en los que el PP necesite a Vox van a pactar, más o menos rápido, más o menos aparatosamente, pero lo van a hacer", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

Así, Iceta ha respondido a Feijóo justificar el acuerdo e incluso culpar al PSOE y a Pedro Sánchez del mismo al no haber querido apoyar a quien había ganado las elecciones. "Lo de la lista más votada no vale para Extremadura, para Elche, para Burgos... que no engañe más a los españoles, que deje ya lo de la lista más votada, que solo vale si es el PP, si es otro partido se olvidan rápidamente y pactan con Vox", ha aseverado.

Además, el ministro ha advertido de que las alianzas con Vox penalizan al PP en Europa. "En Europa la derecha conservadora no pacta con la extrema derecha, lo que pasa es que aquí tenemos una variante de la derecha muy extremista que pronto será indistinguible de Vox. Porque no solo es que pacten con Vox, es que están dispuestos a pactar contra lo peor de Vox", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que "estamos en la fase más aguda de la extremización del PP". "Los pactos se hacen para conseguir objetivos políticos, nosotros pactamos con quien haga falta para subir las pensiones, el PP lo hará para congelar las pensiones...", ha explicado el ministro, que ha indicado que "esa es la gran diferencia".

"Si el PP tuviera que hablar de políticas tendría que decir que política económica distinta va a hacer. Van a hablar de cualquier cosa menos de eso. Ellos quieren esconder lo que todo el mundo sabe que harían si tuvieran la posibilidad de gobernar, cosa que creo que no harán", ha indicado.