Según un sondeo encargado por el Gobierno de Navarra, la formación de Pablo Iglesias, Podemos, ganaría las elecciones en esta comunidad. El resultado se produciría, según los datos, a pesar de que el partido no tiene un candidato establecido.

Miguel Urban, cofundador de Podemos, ha explicado que su formación, por ahora, carece de candidatos porque "tendrá que decidirlos la gente con primarias abiertas, como se ha estado haciendo todo. Hemos dejado claro que en las elecciones autonómicas vamos a ir como Podemos y en las municipales vamos a buscar procesos de unidad con plataformas ciudadanas y eso se va a ir concretando".

Acerca de los pactos, Urban ha dicho que se tendrán que decidir en cada momento "según el programa" y ha explicado que "no se pueden usar con Podemos las mismas gafas que se usan para ver la política tradicional porque no tiene nada que ver". Además, ha subrayado la importancia de tener en cuenta a los ciudadanos ante la acción política, "independientemente de que sean de Podemos o no".