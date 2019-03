Miguel Sebastián: "El Gobierno abusa de su posición de mayoría absoluta"

Miguel Sebastián, ex ministro de Industria, Turismo y Comercio, cree que España vive una situación de "emergencia nacional". "Mirando los datos del paro no sólo podemos hablar de emergencia, sino también de tragedia". Sebastián reconoce que la parte de los mercados financieros ha mejorado bastante, pero con respecto a una situación muy mala que se dió en verano.

Miguel Sebastián ha analizado la política económica del Gobierno de Rajoy. Sebastián ha recordado que Zapatero "heredó una burbuja inmobiliaria que él no había creado". El ex ministro ha narrado la situación dramática que vivió el país en el último año de legislatura de Zapatero. "Cometimos el error de no escenificarlo. No explicamos que estábamos al borde de la quiebra como país", ha explicado Sebastián.

El ex ministro sostiene que "Zapatero se sacrificó por el país" y que, pudiendo renunciar, decidió afrontar el problema. Sebastián cree que existe una falta de diálogo, necesario en estos momentos, del Gobierno de Rajoy con la oposición. "El Gobierno abusa de su posición de mayoría absoluta".