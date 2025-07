Miguel Sebastián, tras el escándalo Montoro: "Esto va más allá del lobby, es uno de los casos de corrupción más graves en años"

En Al Rojo Vivo, el profesor se ha mostrado sorprendido por la trama de corrupción que salpica a Cristóbal Montoro y ha lanzado una advertencia: "Lo de Montoro me parece muy grave porque suma un caso más a la larga lista de escándalos del PP en los últimos diez años".

El profesor Miguel Sebastián se ha mostrado sorprendido por las revelaciones del llamado "caso Montoro", que investiga posibles irregularidades en la consultora Equipo Económico, fundada por el exministro de Hacienda. En Al Rojo Vivo, Sebastián ha confesado: "Me imaginaba casos de corrupción en otros miembros del PP, pero en el caso de Montoro me sorprende. Conocía a Equipo Económico, pero no tenía idea de que se dedicaran a esas actividades".

Sebastián ha rechazado por completo que se trate simplemente de un caso de lobby. "El lobby trabaja para terceros. Ellos trabajaban para sí mismos. Esto es mucho más grave que un lobby y me parece uno de los casos de corrupción más preocupantes que hemos visto en los últimos años".

Aun así, ha pedido prudencia antes de sacar conclusiones definitivas. "Hay que respetar la presunción de inocencia y esperar a que se manifiesten", ha manifestado.

El caso, sin embargo, ha afectado su percepción personal sobre Montoro. "Estoy sorprendido porque tenía un concepto bastante distinto al que tengo ahora", ha confesado, dejando entrever una decepción.

En su análisis más amplio, Sebastián también ha hablado de las implicaciones para los dos grandes partidos. "Este caso demuestra que el PP tiene un problema de corrupción mucho más grave que el PSOE", ha afirmado. Pero no ha eludido las responsabilidades del otro lado: "El PSOE debe aclarar todo lo relacionado con el caso Koldo, Ábalos y Cerdán. Creo que está limitado a esas tres siglas y nada más... ojalá".

Y ha concluido: "Lo de Montoro me parece muy grave porque suma un caso más a una larga lista de escándalos del PP en los últimos diez años".