El exministro de Industria y Energía Miguel Sebastián ha afirmado en Al Rojo Vivo que él forma parte de los "tontos" a los que se refirió el presidente de Iberdrola: "No es verdad lo que dice, yo soy de los tontos, estoy en la tarifa regulada y voy a seguir estando".

Al respecto, Miguel Sebastián ha explicado que "la tarifa libre ofrece un contrato estable, pero más caro que la regulada" y que "cuando ha habido mucha volatilidad" ha podido subir el precio, pero "en su conjunto, es mejor".

El exministro ha indicado que "cuando el Gobierno apruebe el límite al precio del gas y vaya a bajar el precio del mercado mayorista", van a salir beneficiados "los tontos".

"Los tontos nos convertiremos en listos. En cualquier caso, plantear este debate en términos de tontos y listos me parece lamentable porque hay gente que no tiene opción de elegir porque tiene que estar en la tarifa regulada", ha añadido.

En este sentido, Miguel Sebastián se ha mostrado muy crítico con las eléctricas: "Siempre les he dicho en la cara que son el único sector donde las empresas no se preocupan de sus clientes, solo están pendientes del regulador, del Gobierno, o de la Comisión de los Mercados y de la Competencia. No obstante, esto es un paso más, es insultarles. Es inadmisible".