Miguel González, sobre el permiso a Airbus de saltarse el veto a Israel: "No es casual que el Gobierno haya elegido el último Consejo de Ministros del año"

En Al Rojo Vivo, el periodista amplía la información sobre la excepción al veto a las armas israelíes activada por el Gobierno tras las advertencias de la industria aeronáutica y reclama explicaciones sobre cómo se está aplicando realmente el embargo aprobado en septiembre.

El periodista de 'El País' Miguel González es el autor de la información que ha revelado que el Gobierno activó una excepción al veto a la compra de armas israelíes tras las advertencias de la industria aeronáutica. Según la investigación, Airbus alertó al Ejecutivo de que estaban en riesgo programas multimillonarios de defensa y miles de puestos de trabajo en España si no se autorizaba la importación de determinados equipos militares de origen israelí.

En Al Rojo Vivo, González ha ampliado los detalles de la información y ha subrayado el momento elegido por el Ejecutivo para adoptar la medida. "No parece casual que el Gobierno haya optado por el último Consejo de Ministros del año, el 23 de diciembre, víspera de Navidad, para tomar una decisión que no es demasiado popular y que resulta difícil de explicar", señaló el periodista.

Para él, las explicaciones oficiales no llegarán de inmediato. "El debate se aplaza hasta febrero, cuando se reanude el curso parlamentario y el Gobierno esté obligado a comparecer. Tendrá que dar una explicación exhaustiva no solo de esta excepcionalidad aprobada, sino también de cómo se está aplicando realmente el embargo a la compraventa de armas con Israel aprobado en el decreto de septiembre", apunta.

El trasfondo industrial de la decisión afecta directamente a dos plantas estratégicas de Airbus en España: Getafe, en Madrid, y San Pablo, en Sevilla. En estas factorías se ensamblan aeronaves como el A400M o el avión de reabastecimiento en vuelo, se realiza su montaje final y se llevan a cabo las pruebas y puesta a punto antes de su entrega a los clientes.

Tal y como explica González, en la fase final de fabricación de un avión se integran sistemas específicos solicitados por el comprador, aunque no sean producidos por el propio fabricante. Entre ellos se encuentran equipos de contramedidas defensivas diseñados para neutralizar ataques, sistemas que han sido elegidos por países como Alemania, Canadá y otros aliados. Estos equipos están fabricados por la empresa israelí Elbit Systems.

Para poder incorporarlos a las aeronaves, España necesita autorizar su importación. Sin embargo, el decreto aprobado en septiembre establece el veto a la entrada de material de defensa procedente de Israel, lo que generó un conflicto legal e industrial.

"Si España no puede importar estos sistemas ni integrarlos en los aviones, esos aparatos tendrían que enviarse a otros centros de Airbus en Europa para completar allí la instalación antes de su entrega", explica el periodista. Ese escenario implicaría la pérdida de una parte crucial del proceso productivo en España.

Ahí es donde, según la información publicada, surge la advertencia de Airbus: si las plantas españolas no estaban en condiciones de asumir la integración final de esos equipos, la compañía se vería obligada a trasladar esa fase a otros países, con el consiguiente riesgo de pérdida de miles de empleos y de peso industrial para España en programas estratégicos de defensa.

