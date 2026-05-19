Miguel Ángel Campos analiza la imputación de Zapatero: "Si no hay agua en la piscina, ningún juez de la Audiencia Nacional se atreve a dar un paso así"

El periodista analiza el auto del juez José Luis Calama sobre el 'caso Plus Ultra', que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias: "Esa descripción es estremecedora".

El periodista de 'Cadena Ser' Miguel Ángel Campos ha analizado en Al Rojo Vivo el contenido del auto judicial del juez José Luis Calama sobre el 'caso Plus Ultra', una resolución de 85 páginas que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea.

"Esa descripción es estremecedora", ha señalado Campos. "El juez habla de una estructura estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias. Sostiene que Zapatero seleccionaba a los clientes, daba instrucciones para crear sociedades en territorios offshore —presuntamente con el objetivo de canalizar fondos y dificultar su trazabilidad— y que, posteriormente, mantenía una estrategia de distanciamiento respecto a toda la operativa".

Según explica el periodista, el magistrado atribuye al expresidente una "gravísima actuación criminal" en relación con el rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas, investigado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Campos subraya además que la imputación cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de la fiscal Elena Lorente, que lleva meses investigando el caso en coordinación con organismos internacionales. "Estamos hablando de instituciones muy serias", afirma. "Y hay algo importante: si no hay agua en la piscina, ningún juez de la Audiencia Nacional se atreve a dar un paso así".

El periodista también destaca el papel clave que el auto atribuye al empresario Julio Martínez Martínez, considerado una figura central dentro de la presunta operativa, junto a personas del entorno de ambos implicados y otros empresarios relacionados con las sociedades investigadas. Además, apuntó que el juez sostiene que las maniobras de influencia "no se habrían limitado a España", sino que también podrían haberse extendido a Venezuela para garantizar la operatividad de la aerolínea.

Respecto a los registros practicados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Campos explica que los agentes continúan recopilando documentación en cuatro sociedades mercantiles relacionadas con la investigación. Uno de los registros afecta directamente al despacho profesional del expresidente.

"Las entradas y registros comenzaron a primera hora de la mañana, de forma simultánea", explica. "Los investigadores buscan documentación que refuerce los indicios recopilados durante meses por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional".

El juez, sin embargo, descarta registrar el domicilio particular de Zapatero. Según relata Campos, el auto considera que, dada la enorme repercusión pública que arrastra el caso desde hace meses, "difícilmente podría hallarse allí material relevante", motivo por el que la actuación policial se centró en su entorno profesional y empresarial.

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